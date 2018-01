Sturm-Fotos schicken und 50 Euro gewinnen!

Der Wintersturm Burglind hält Österreich derzeit in Atem. Auf in Deutschland und in der Schweiz gilt Alarmstofe Rot. Teilweise sind Straßen wegen akuter Lawinengefahr gesperrt. Die Feuerwehren befinden sich im Dauereinsatz. Bäume werden entwurzelt und Lkws von der Straße gefegt.

Alle Infos rund um "Burglind" findet Sie hier im LIVE-Ticker!



Sind auch Sie von dem Wintersturm betroffen? Schicken Sie uns Ihre Fotos per "Heute"-App oder unter onlineredaktion@heute.at! Die besten Fotos, die in der Zeitung abgedruckt werden, werden mit 50 Euro Leser-Honorar belohnt.

(mz)