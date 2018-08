Teilen Sie Ihre Unwetter-Fotos mit der Community

Schon am Donnerstagabend hat es im Westen Österreichs schwere Unwetter und Überflutungen gegeben - "Heute" berichtete. Ab dem frühen Freitagnachmittag hat die Kaltfront, die jetzt den Sommer vorerst beendet, das ganze Land im Griff. Die Prognose von windy.com (s.o.) zeigt, dass der Regen die Bundeshauptstadt zwischen 13 und 14 Uhr erreicht.

Sind Sie in den von Unwettern betroffenen Gebieten? Zeigen Sie, wie Sie die Situation erleben! Teilen Sie Ihre Fotos und Videos per App, per Mail an community@heute.at oder auf Instagram (#heutezeitung) mit uns und unseren Lesern.

Aber Vorsicht: Bringen Sie niemals sich selbst oder andere für ein Foto in Gefahr und achten Sie immer auf Ihre Sicherheit!

