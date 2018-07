Teilen Sie Ihre besten Street-View-Fundstücke

Wie berichtet ist Google Street View jetzt auch in vielen Teilen Österreichs gestartet, darunter Wien und Graz. Die Erfahrung zeigt: Googles Kameras zeichnen immer wieder auch allerlei Skurrilitäten auf (Video oben).

Zum offiziellen Start rufen wir jetzt die Street View-Challenge auf! Zeigen Sie uns per Screenshot die lustigsten oder schönsten Fundstücke in Österreich (!) aus dem Kartendienst. Teilen Sie Ihre Fotos ganz einfach per "Heute"-App oder per Mail an community@heute.at!

So aktivieren Sie Street View: Rufen Sie www.google.com/maps auf und ziehen dann das orange Männchen (rechts unten) in die Karte.

(red)