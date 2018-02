Voting: Wählen Sie die schönsten Grid Girls

F1-Fahrer Max Verstappen und Nico Hülkenberg fanden, "die Girls müssen bleiben" und es wäre "wirklich schade, wenn sie den Augenschmaus vom Grid nehmen". Niki Lauda war sogar noch deutlicher: "Die haben einen Vogel!"

Aber es hat nichts genützt: Formel 1-Eigentümer Liberty Media zog die Bremse an. Die langbeinigen Schönheiten, die jahrzehntelang Startnummern und Fahnen hielten und bei der Siegerehrung assistierten, sind Geschichte. "Das passt nicht zu den Werten unserer Marke und den Normen einer modernen Gesellschaft", begründete Managing Director Sean Bratches die Entscheidung.

Mit uns können Sie nun, wenn Sie möchten, noch einmal in Erinnerungen schwelgen: Stimmen Sie in unserem Duell (s.o.) über die heißesten Grid-Girls im Motorsport ab.

(red)