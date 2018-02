Wählen Sie den besten Würstelstand in Österreich

"A Gulasch und a Seidl Bier" ist dem Österreicher bekanntlich ein Lebenselixier. Geht Ihnen auch so? Dann verraten Sie uns doch Ihren bevorzugten Distribuenten und tun Sie ihm damit etwas Gutes!

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Wir suchen nämlich den besten Imbiss Österreichs und sind gerade dabei, Kandidaten für das große Voting zu sammeln. So schlagen Sie Ihren Fast-Food-Versorger vor: Knipsen Sie ein Foto und senden Sie es zum Stichwort "Würstelstand" in der "Heute"-App ein, oder per Mail an onlineredaktion@heute.at!

Würstelstand-Aufruf

(red)