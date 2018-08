Warum ist Ihr bester Freund ein cooler Typ?

Gute Freunde helfen einem durch dunkle Momente und machen schöne Tage noch viel besser! Haben Sie auch jemanden, der Sie seit vielen Jahren durchs Leben begleitet, dem Sie Ihr Herz ausschütten können oder mit dem Sie verrückte Abenteuer erleben? Wir wollen Ihre Geschichte hören!

Stellen Sie uns Ihren besten Freund oder ihre beste Freundin vor: Teilen Sie ein Foto von sich gemeinsam per Upload in der "Heute"-App (Stichwort: Freunde) oder per Mail an community@heute.at und schreiben Sie, was Ihre FreundIn so besonders macht!

Die schönsten Fotos und Geschichten bringen Ihnen bei Abdruck in der Zeitung 50 Euro als Dankeschön! Aber Achtung: Bitte senden Sie nur Fotos ein, wenn alle abgebildeten Personen damit einverstanden sind.

