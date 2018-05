Was kochen Sie am Feiertag?

39 Tage nach dem Ostersonntag gedenken wir der Rückkehr Jesu Christi zu Gott, dem Vater im Himmel. Der Feiertag ist für viele Österreicher aber nicht nur Gelegenheit zum gemeinsamen Kirchengang oder für einen Kurzurlaub zum langen Wochenende, sondern auch Anlass für einen ausgiebigen Feiertagsschmaus mit der Familie.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Gehören Sie auch zu jenen, die am Donnerstag Verwandte und Freunde bekochen? Oder lassen Sie sich von Mamas Küche verwöhnen? Dann zeigen Sie uns doch Ihr Festtagsessen per Upload in der "Heute"-App und verraten Sie am besten auch noch Ihr Lieblingsrezept als Bildbeschreibung.

Leserreporter werden und Foto auf heute.at sehen

Haben Sie ein Foto für unsere Community? Teilen Sie es per App oder Mail an community@heute.at mit uns! Bei allen Leserfotos gilt: Die besten Bilder bekommen einen Ehrenplatz auf heute.at, in der App (horizontal wischen) können Sie alle Fotos sehen und bewerten. Bei Abdruck in der Print-Zeitung erhalten Sie außerdem 50 Euro als besonderes Dankeschön!



(red)