Wie schlimm ist die Arbeit in der Gastro wirklich?

Die Geschichte von einem Koch, der nach jahrelangem Schuften in einer Wiener Pizzeria zusammengebrochen ist, hat Tausende "Heute"-Leser berührt. Die Arbeit in der Gastronomie ist bekannt dafür, keine leichte zu sein. Gerade in den westlichen Bundesländern herrscht Mangel an Köchen und viele, die diesen Beruf erlernen, geben ihn nach einigen Jahren wieder auf. Lange Dienstzeiten, ein stressiges Arbeitsumfeld und teils geringer Verdienst sind nur einige der Faktoren, die dazu beitragen.

Wir wollen jetzt von Ihnen wissen: Haben Sie schon einmal in der Gastronomie gearbeitet, oder sind Sie derzeit als Koch, Kellner oder Barkeeper angestellt? Dann schreiben Sie uns doch Ihre ganz persönliche Erfahrung mit diesem Job - per Klick auf den Formular-Button unten!

(red)