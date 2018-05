Welcher Socke trauern Sie heute nach?

Es ist eines der großen Geheimnisse unserer Zeit: Wohin verschwinden die ganzen Socken nur? Das Phänomen, dass von einem Paar oft nur ein einzelner übrig bleibt, ist so verbreitet, dass mittlerweile sogar ein internationaler "Lost Sock Day" ausgerufen wurde.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Die Wurzeln sind unklar, im Netz geistert der "Feiertag" aber schon seit Jahren herum. Viele User nützen den "Lost Sock Day" auch dazu, ihre einzelnen Socken würdevoll zu verabschieden und sie im Mistkübel zu entsorgen.

Manche übergeben sie im Zuge einer Grillparty sogar den Flammen oder finden andere kreative Möglichkeiten, Einzelgänger-Socken in die ewigen Jagdgründe zu senden.

Andere Nutzer zelebrieren am Mittwoch ihre Single-Socken (s.o.) und zeigen so, dass auch Exemplare ohne Partner Wert und Würde haben.

Wir wollen jetzt von Ihnen wissen: Haben Sie auch Socken, die ihren Zwilling vermissen? Und was machen Sie damit? Zeigen Sie uns Ihre einsamen Textilien per Upload in der "Heute"-App (Stichwort: Socken)!

(red)