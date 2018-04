Kosten Sie mit uns den größten Burger in Europa!

Österreich ist nicht nur das gelobte Land für Schnitzel-Schlemmer, auch Burger-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Der größte Burger des Kontinents wird nämlich im Wiener XXL-Restaurant Leopoldauer Alm auf der Wagramer Straße serviert.

4,5 Kilo wiegt das gute Stück, 74,90 Euro kostet es – dafür spart man sich das Dessert, garantiert! Klingt wie eine Herausforderung für Sie? Dann treten Sie doch zum Burger-Essen gegen unsere Moderatorin Anna Chiara an!

Wir suchen hungrige Leser, die am Sonntag, 15. April, das Burger-Duell wagen! Bewerben Sie sich ganz einfach per Klick auf das Formular (s.u.) oder senden Sie ein lustiges Foto von sich samt Telefonnummer und ein paar Sätzen über sich selbst an community@heute.at!

(red)