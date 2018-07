Wer ist fit wie "Heute"-Leser Patrick?

Das hat sich ausgezahlt: Seit seinem 14. Lebensjahr schwitzt "Heute"-Leser Patrick in der Muckibude. Die Fotos vom Profi-Shooting teilte der Adonis jetzt mit unserer Community.

Für uns der perfekte Anlass, zur Fitness-Challenge aufzurufen: Trainieren Sie auch für die perfekte Strandfigur? Dann zeigen Sie uns doch Ihre Muckis per Upload in der "Heute"-App (Stichwort: Fitness) – Bei Abdruck in der Zeitung gibt's 50 Euro als Dankeschön!

(red)