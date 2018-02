Wie erinnern Sie sich an Pop-König Falco?

Auch 20 Jahre nach seinem Tod geht "der Kommissar" noch regelmäßig im Radio um – schließlich ist Popstar Falco in unseren Erinnerungen unsterblich. An dieser Stelle sind Sie, liebe "Heute"-Leser gefragt: Wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie sich an Falco erinnern!

Umfrage Welcher Song ist der beste von Falco? Der Kommisar

Junge Römer

Rock Me Amadeus

Vienna Calling

Jeanny, Part 1

The Sound of Musik

Wiener Blut

Data da Groove

Titanic

Mutter der Mann mit dem Koks ist da

Naked

Out Of The Dark

Keiner der genannten Titel

Die erste Platte vom Weltstar made in Austria? Das Foto vom Konzert im U4? Zeigen Sie uns per Foto-Upload (Stichwort: Musik), E-Mail an community@heute.at oder Kommentar unter dieser Geschichte, welche Erinnerungen Sie mit Johann Hölzel verbinden!

(red)