Wie halten Sie das nasse Element als Foto fest?

Dass unsere Leser fotografisch einiges auf dem Kasten haben, das haben Hunderte Einsendungen zum Thema Makro eindrucksvoll bewiesen. Uns haben die Bilder so gut gefallen, dass wir Ihnen gleich die nächste Herausforderung stellen. Diesmal wollen wir sehen, wie Sie das Thema "Wasser" fotografisch begreifen. Als Landschaftsbild, Porträtfoto im Wasser, Nahaufnahme oder kreatives Experiment – bei der Umsetzung stehen Ihnen alle Methoden offen!

Wir freuen uns über Ihre erfrischenden Fotos per "Heute"-App (Stichwort: Wasser), an community@heute.at oder auf Instagram (#heutezeitung). Die schönsten Bilder werden bei Abdruck in der Zeitung mit 50 Euro prämiert.

