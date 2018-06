Wie starten Sie heute in die Fußball-WM?

Ab jetzt dreht sich die ganze Welt wieder um das runde Leder! Ein Monat lang kämpfen die besten Fußballer des Planeten in Russland um den Weltmeistertitel. Dabei können aber nicht nur Spitzensportler absahnen – auch Sie haben jeden Tag eine Chance auf eine Prämie.

Senden Sie uns per Upload in der "Heute"-App zum Stichwort "WM2018" Ihr cooleste Selfie zum Thema. Jeden Tag wird das Bild mit den meisten Likes mit einem Smartphone prämiert! Außerdem gibt's 50 Euro bei Abdruck in der Zeitung.

Hier finden Sie alle Infos und die Teilnahmebedingungen!

(red)