Wie überleben Sie den heißesten Tag des Jahres?

Der Montag dürfte der bisher heißeste Tag des Jahres werden – "Wir erwarten für Temperaturen um die 33 Grad, besonders im Bezirk Melk rund um Wieselburg ist es sehr wahrscheinlich, dass der bisherige Rekord [32,7 Grad in Haag] geknackt wird", so Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes. Gewitter sorgen, wenn überhaupt, nur vereinzelt für Abkühlung.

Höchste Zeit also, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen – oder kennen Sie einen anderen Geheimtipp gegen Hitzetage?

(red)