Wie verbringen Sie das Traum-Wochenende?

Am Samstag und Sonntag zeigt sich der Frühling in voller Blüte. Also, liebe Couchpotatoes, aufgepasst: Raus aus der Bude und rein in die Natur! Aber die Kamera nicht vergessen, wir wollen nämlich sehen, wie Sie dieses Wochenende genießen.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Zeigen Sie uns, wo Sie sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, und teilen Sie Ihr Foto zum Stichwort Wochenende in der "Heute"-App!

Leserreporter werden und Bild auf heute.at sehen

Haben Sie auch ein Foto für unsere Community? Teilen Sie es per App oder Mail an community@heute.at mit uns! Bei allen Leserfotos gilt: Die besten Bilder bekommen einen Ehrenplatz auf heute.at, in der App (horizontal wischen) können Sie alle Fotos sehen und bewerten. Bei Abdruck in der Print-Zeitung erhalten Sie außerdem 50 Euro als besonderes Dankeschön!

(red)