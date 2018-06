Zeigen Sie uns Ihr tägliches Wetter-Video

Auf unserer neuen Wetter-Seite finden Sie jetzt nicht nur übersichtlich und detailliert, wie Petrus es in den nächsten Tagen spielt: Satellitenbilder, redaktionelle Storys, Pollen-, Bio- und Erotikwetter sowie zahlreiche Webcams zeichnen ein umfangreiches Lagebild. Was uns besonders freut: Die Rubrik "Video des Tages" ist außerdem ein Fenster zu unseren Lesern!

Auch Sie können mitmachen! Zeigen Sie per Video-Upload in unserer App, wie das Wetter bei Ihnen ist – die schönsten Clips wandern auf heute.at/wetter. Außerdem gibt es für alle, die in einem redaktionellen Bericht verwendet werden, 50 Euro als Dankeschön!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)