Zeigen Sie uns Ihre schönsten Makro-Fotos!

Dank Makro-Objektiven bringen moderne Kameras die kleinsten Dinge ganz groß heraus: Von beliebten Motiven wie Blüten oder Insekten über Wassertropfen bis zu kreativen Abstraktionen sind der künstlerischen Freiheit keine Grenzen gesetzt. Gehören Sie auch zu den Fotografen, die gerne solche Bilder knipsen? Dann zeigen Sie uns doch, was Sie auf dem Kasten haben!

Und so funktioniert es: Teilen Sie Ihr Makrofoto zum Stichwort "Makro" per "Heute"-App, senden Sie es an community@heute.at oder taggen Sie es auf Instagram mit dem Hashtag "#heutemakro".

Alle Fotos haben die Chance, in der "Heute"-Zeitung abgedruckt zu werden, wofür wir uns mit 50 Euro bei Ihnen bedanken!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)