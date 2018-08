"Er war mit einer anderen Frau in den Ferien!"

Frage von Rosa (50) an Doktor Sex: Ich habe seit drei Jahren eine Beziehung. Anfänglich hatten wir fast täglich den besten Sex, den man sich vorstellen kann. Schon nach kurzer Zeit musste ich dann aber feststellen, dass er mich belügt und betrügt. Beispielsweise war er auf Dating-Seiten aktiv oder flog mit einer anderen Frau in die Ferien und erzählte mir, er habe geschäftliche Verpflichtungen im Ausland.

Als ich es herausfand und ihn mit den Tatsachen konfrontierte, meinte er bloß, die Begegnung mit der Frau sei rein freundschaftlich gewesen. Ich weiß aber, dass das nicht stimmt, denn sie hat es mir selbst erzählt. Gleichzeitig verdächtigt er mich dauernd, untreu zu sein und Affären zu haben. Ich musste deshalb auch schon meine Handynummer und meine Arbeitsstelle wechseln.

Nun will er plötzlich, dass ich mir eine eigene Wohnung suche, mit der Begründung, er brauche etwas Abstand und eine Auszeit von unserer Beziehung. Ich vermute aber, er braucht einfach Zeit und einen geschützten Raum für neue Flirts und Dates. Seit mehreren Monaten hatten wir keinen körperlichen Kontakt mehr. Nicht einmal kuscheln oder eine Umarmung. Was läuft hier falsch?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Rosa

Was für eine Geschichte! Und dann fragst du auch noch, was darin alles falsch läuft. Ohne lange zu überlegen und aus dem Bauch heraus würde ich meinen: so ziemlich alles, was in einer Beziehung schieflaufen kann. Von der Klärung der individuellen Bedürfnisse über die Kommunikation bis zum bewussten und nachhaltigen Handeln.

Du schreibst, dass du bereits drei Jahre mit diesem Mann zusammen bist, aber schon nach kurzer Zeit herausgefunden hast, dass er dich hintergeht und dir nicht die Wahrheit sagt. Trotzdem hast du nichts gemacht, außer in deinem Kopf Listen seiner Verfehlungen erstellt und damit danach deine Empörung genährt.

Ich frage mich daher, was dich nach dieser doch recht langen Zeit nun plötzlich dazu bewegst, mir zu schreiben. Willst du einfach den Kropf leeren und endlich dein Leid mit jemandem teilen? Oder geht es dir darum, jemanden zu finden, der deine Empörung teilt und dich darin unterstützt, deinem Partner die Leviten zu lesen?

Ersteres könnte ich gut verstehen, denn es ist ziemlich ermüdend, ständig vom Partner ignoriert oder mit Floskeln abgespeist zu werden. Letzteres würde ich dir nicht anbieten wollen. Denn auch wenn ich das Verhalten deines Partners auch ziemlich originell finde, löst es bei mir letztlich eher Staunen aus als Empörung.

Du hast die Wahl, ob du dich weiterhin als Opfer dieser Beziehung und der Handlungen deines Partners sehen willst oder ob du endlich die Verantwortung für dich und dein Leben in die Hand nehmen willst. Mit 50 ist es definitiv an der Zeit, alte Zöpfe abzuschneiden und die verbleibenden Jahre für das zu nutzen, was dir wirklich am Herzen liegt. Dieser Mann und die Beziehung mit ihm dürften nach meinem Gefühl eher nicht dazugehören. Alles Gute!

