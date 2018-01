"Erigiert zeigt mein Penis zum Boden!"

Frage von Gustav (18) an Doktor Sex: Wenn ich alle die Pornos anschaue, merke ich, dass die Penisse im erigierten Zustand immer nach oben gebogen sind, auch wenn die Männer stehen – als ob sie an einem Faden hängen würden. Und auf dem Rücken liegend, berührt der Penis quasi den Bauch. Ich habe auch in einigen Foren nachgeschaut, in den meisten wird gesagt, er müsse nach oben gekrümmt sein. Wenn ich stehe, hängt mein Penis im erigierten Zustand hingegen leicht nach unten, und wenn ich auf dem Rücken liege, ist er kerzengerade nach oben gerichtet. Um ihn nach oben zu richten, muss ich meine Hände zu Hilfe nehmen. Ist mein Schwanz abnormal oder habe ich sonst etwas, was die anderen Männer nicht haben. Da ich noch nie Sex hatte, weiß ich leider nicht, wie es dann beim Sex sein wird. Ich mache mir Sorgen, dass ich ihr eventuell Schmerzen bereite oder sie nicht befriedigen kann.

Umfrage Fühlen Sie sich in Ihrem Körper wohl? Nein. Ich finde mich zu dick/groß/klein/behaart/unbehaart

Meistens nicht.

Ja sehr.

Meistens schon.

Darüber mache ich mir keine Gedanken!

Früher nicht, heute schon.

Antwort von Doktor Sex

Lieber Gustav

Was in den unzähligen und völlig unterschiedlichen pornografischen Darstellungen im Netz gezeigt wird, sind immer nur ausgewählte Teilaspekte von Sex, hergestellt für eine spezifische Zielgruppe und deren ganz bestimmte Vorlieben. Es ist daher unzulässig, von einer Form in einer bestimmten Darstellung auf alle anderen zu schließen. Unter dem Begriff "Pornografie" wird von Blümchensex bis zur Vergewaltigung alles gezeigt, was denkbar ist – unabhängig davon, ob das Gezeigte legal ist oder nicht. Die Gesellschaft täte daher gut daran, mit gezeigter Sexualität etwas differenzierter umzugehen, also gewisse Darstellungen aus der Schmuddelecke zu holen und vom Pornostempel zu befreien. So wäre erstens ein entspannterer Umgang mit Sex und zweitens echte Prävention möglich. Beides würde insbesondere auch Kindern und Jugendlichen besser bekommen als die vorherrschende Angstmacherei und das endlose Moralisieren.

Nun aber zu deiner Frage: Mit dir ist alles in Ordnung und dein Penis ist perfekt, so wie er ist! Was du in den Filmen gesehen hast, ist eine von vielen Möglichkeiten, wie ein Penis während einer Erektion sein kann.

Der Winkel, in dem ein Schwanz zum Körper steht (über den Gebrauch dieser Bezeichnung für das männliche Geschlechtsorgan werden sich aus besagtem Mangel an Gelassenheit und Freiheit im Umgang mit Sexualität wahrscheinlich auch heute wieder einige KommentarschreiberInnen aufregen), ist von zwei Dingen abhängig: Einerseits von der Länge und Festigkeit der Bänder, mit denen er im Körperinnern befestigt ist. Hier ist übrigens eher eine Verkürzung und damit ein sehr spitzer Winkel zum Bauch ein Problem. Andererseits von der Erektionsfähigkeit, also davon, wie stark er sich mit Blut zu füllen vermag und ob dieses in den Schwellkörpern gestaut bleibt oder nicht.

Da die Erektionsfähigkeit im Lauf des Lebens abnimmt, zeigt bei Männern über 50 die Penisspitze zunehmend eher zum Boden als zum Bauch. Auf die Möglichkeiten, eine Frau sexuell zu befriedigen, hat dieser Umstand aber keine Auswirkungen. Überhaupt wird von Männern der Penis diesbezüglich massiv überschätzt. Trotzdem halten immer noch viele am Glauben fest, dass Länge und Dicke ihres vermeintlich besten Stücks der entscheidende Faktor für den Orgasmus der Frau sei. (wer)

(mp)