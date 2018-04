"Hilfe, mein Penis ist dauernd steif!"

Frage von Steve (23) an Doktor Sex: Ich bin mit einer wunderbaren Frau zusammen. Immer, wenn ich an sie denke oder wenn wir uns treffen, kriege ich eine Erektion. Dabei habe ich nicht einmal Gedanken sexueller Natur. Mit der Beule in der Hose rumzulaufen ist mir ääußerst unangenehm. Hinzu kommt, dass gleichzeitig mein Lusttropfen zu einem Lustozean wird, dessen Ufer sich auf meiner Hose abzeichnet. Ist das alles normal? Und wie soll ich damit umgehen?

Antwort von Doktor Sex

Lieber Steve

Es entspricht deinem jugendlichen Alter und deiner offenbar guten Gesundheit, dass du jederzeit und überall eine Erektion haben kannst. Auch wenn es dich zuweilen wohl mächtig ärgert, dass dir deine Latte im Alltag oft im Weg steht: Sei froh, dass es so ist und nicht umgekehrt und du dich mit Erektionsproblemen herumschlagen musst.

Tatsächlich braucht es weder Gedanken an noch Lust auf Sex, damit ein Mann eine Erektion hat. Oft geschieht es einfach, egal wo und egal wann: im Tram, im Büro oder am Tresen beim Bier mit Kollegen. Und das kann zu unangenehmen und geradezu peinlichen Situationen führen.

Gegen die Erektion kannst du nichts machen. Und was den Lustozean angeht, empfehle ich dir Slipeinlagen. Vielleicht denkst du jetzt "Der spinnt doch - die sind für Frauen". Ich meine es aber ernst. Die Einlage wird niemand bemerken, den Fleck an diesem sensiblen Ort an der Hose jedoch schon.

Ein Trost bleibt dir. Mit zunehmendem Alter wirst du tagsüber weniger oder gar keine plötzlichen Erektionen mehr haben. Und auch der Lustozean wird wieder zu einem Tropfen werden.

