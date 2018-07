"Hilfe, meine Freundin hat gelbe Zähne!"

Frage von Mikael (22) an Doktor Sex: Meine Freundin ist Nichtraucherin und sehr gepflegt. Sie putzt sich auch regelmäßig die Zähne. Trotzdem ist ihr Gebiss leicht gelblich. Ich weiß nicht, wie ich sie darauf ansprechen und ihr sagen kann, dass ich das unerotisch und abtörnend finde, ohne sie dabei zu verletzen. Können Sie mir einen Tipp geben?

Umfrage Wie oft putzen Sie Ihre Zähne? Mehr als 2x am Tag.

Zweimal täglich. In der Früh und am Abend.

Einmal täglich.

Weniger oft.

Antwort von Doktor Sex

Lieber Mikael.

Du scheinst ein Opfer der Zahnprodukteindustrie zu sein, die uns mit ihrer aggressiven Werbung davon zu überzeugen versucht, dass etwas nicht stimmt mit Zähnen, die nicht schillern und funkeln wie Edelsteine.

Ich sehe drei Möglichkeiten, wie du dich verhalten könntest.

Die erste: Du entschuldigst dich bei deiner Freundin dafür, ihr so lange vorenthalten zu haben, dass dir eine banale Äußerlichkeit – und das ist eine leichte Färbung der Zähne für mich – so wichtig ist, dass sie dein Lustempfinden massiv beeinträchtigt. Fairerweise beendest du danach auch gleich die Beziehung und beginnst als Single die Suche nach einer Frau, die deinen Perfektionsanspruch erfüllen kann und will.

Die zweite: Du sagst deiner Freundin ganz ehrlich, was du denkst - ungeachtet möglicher Konsequenzen – und schaust dann, wie sie darauf reagiert. Wer weiß, vielleicht ist sie ja sogar bereit, sich für dich die Zähne bleichen zu lassen. Vielleicht macht sie aber auch einfach von sich aus Schluss.

Die dritte – sie ist meine favorisierte: Du reflektierst Voraussetzungen und Umstände des Menschseins, setzt dich mit Vergänglichkeit, Alter und Tod auseinander und fragst dich vor diesem Hintergrund, welche Relevanz eine leichte Färbung der Zähne hat. Ich denke, du wirst sofort merken, dass es wichtigere Dinge gibt im Leben. Zum Beispiel, jemanden an seiner Seite zu wissen, der das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden kann.

Tatsache ist, dass sich die Zähne im Laufe der Zeit verändern. Dieser Alterungsprozess führt auch dazu, dass sie insgesamt dunkler und manchmal leicht gelblich werden. Neben der natürlichen Alterung können auch Ernährungsgewohnheiten einen Einfluss auf die Zahnfarbe haben. Kaffee, Tee, Nikotin und Rotwein beispielsweise hinterlassen mit der Zeit sichtbare Ablagerungen. Diese können jedoch in einer Dentalhygiene-Behandlung entfernt werden. Auch mittels handelsüblicher Zahnpasten kann die Zahnfarbe etwas aufgehellt werden. Nicht zu empfehlen sind jedoch hoch abrasive Pasten, da deren Inhaltsstoffe mit der Zeit den Zahnschmelz abschleifen und damit den Zahn anfälliger machen für Karies.

Die wirksamste Methode, um die Zähne weißer erscheinen zu lassen, ist das Bleichen mittels Säure. Jedoch ist sie nicht sehr nachhaltig, das heißt, sie muss alle paar Monate wiederholt werden. Zudem können die Zähne nach einer Säurebehandlung massiv empfindlicher sein und mit Schmerzen auf Hitze und Kälte und/oder Süsse reagieren. Meist gibt sich das mit der Zeit wieder, manchmal bleibt diese Überempfindlichkeit aber auch bestehen. (wer)

