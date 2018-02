"Ich bin jung und will Sex, er aber nicht"

Frage von Jessica (30) an Doktor Sex: Ich und mein Freund sind seit acht Jahren ein Paar. Ich liebe ihn über alles. Aber leider haben wir immer weniger Sex. Und wenn, dann nur, wenn ich mich dafür einsetze. Dies macht mir langsam Mühe. Ich möchte, dass er auch einmal die Initiative ergreift und zeigt, dass er Sex will. Vor ein paar Tagen habe ich ihm einen Link geschickt zu einer Porno-DVD und ihn gefragt, ob wir die bestellen sollen, um so wieder ein bisschen Fahrt in unseres Sexleben zu bringen. Eine Antwort habe ich bis heute nicht erhalten. Ich bot ihm auch schon an, gemeinsam in einen Sexshop zu gehen, aber er hat darauf nur verlegen gelächelt und nichts gesagt. Ich bin jung und will Sex haben – am liebsten jeden Tag und überall, also auch nicht nur Blümchensex im Bett. Habe nur ich einen solchen Mann oder gibt es auch andere, die so sind? Und was soll ich machen?

Haben auch Sie eine Frage an Doktor Sex?

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich zu einem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Senden Sie Ihre Frage ganz einfach per Mail an doktor.sex@heute.at. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.

Antwort von Doktor Sex

Liebe Jessica

Ob auch andere Männer die von dir beschriebene Zurückhaltung bezüglich Sex an den Tag legen, tut hier nichts zur Sache. Denn die Antwort auf diese Frage löst dein Problem nicht. Deine Ansage ist klar: Du bist jung und willst Sex haben – am liebsten jeden Tag, überall und nicht nur auf die sanfte Art im Bett. Nun hast du aber einen Mann, dessen Haltung – so er diese denn kundtäte – wohl ziemlich von deiner abweicht. Vermutlich äußerste er sich etwa so: "Ich wäre Sex nicht abgeneigt, aber die Art, wie du ihn mir schmackhaft machen willst, irritiert und überfordert mich."

Ich frage mich immer wieder, wer auf die idiotische Idee kam, dass der Besuch einschlägiger Shops und der Konsum von Pornos das Sexleben eines Paares verbessern soll. Wahrscheinlich war es ein Unternehmer aus einer der besagten Branchen, der sich fragte, wie er den Absatz seiner Produkte erfolgreich steigern kann, und der auf die Studienresultate einer Forscherin stieß, welche unter Laborbedingungen festgestellt hatte, dass eine überzufällig große Zahl von Menschen mit außergewöhnlich hohen Erregungszuständen reagiert, wenn sie mit Reizen konfrontiert wird, die von einer für sie bekannten und gewohnten Stärke abweichen.

Genau diese Art von Erregung stellt sich ein, wenn eine bis anhin biedere Ehefrau ihren bis anhin ebensolchen Ehemann eines Abends in Reizwäsche und mit der zwölfschwänzigen Katze in der Hand empfängt. Oder wenn der Couch-Potato nach dem dritten Bier der Partnerin zeigt, was er sich tatsächlich reinzieht, während sie nebenan im Schlafzimmer den neusten Roman von Rosamunde Pilcher verschlingt. Im Idealfall führt die so erzeugte Spannung dazu, dass man sich erst leidenschaftlich gegenseitig bei deren Abfuhr behilflich ist und das erfolgreiche Szenario dann so lange wiederholt, bis es irgendwann seinen Reiz verloren hat und man sich – einmal mehr – auf die Suche nach einem neuen machen muss. Im schlimmsten Fall führt er zu Überforderung und direkt in eine Beziehungskrise.

Wenn dir deine Beziehung wichtig ist und du ahnst, dass Sex mehr sein kann als die eben beschriebene endlose Suche nach immer neuen Reizen, die auf die immer gleiche Art abgeführt werden, dann sprich mit deinem Freund und finde mit ihm heraus, wie Sex sich anfühlen könnte, wenn das Herz mit im Spiel ist. Wenn es dir nur darum geht, deinen Trieb zu befriedigen und beim Sex möglichst viel auszuprobieren, ist es wohl sinnvoller, die Beziehung zu beenden und eine Zeit allein zu leben.

Ihre Frage an Doktor Sex: doktor.sex@heute.at

(wer)