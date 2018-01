"Ich habe ein dunkles Sexgeheimnis!"

Frage von Markus (25) an Doktor Sex: Ich bin seit drei Jahren glücklich, nein sogar sehr glücklich, in einer Beziehung. Unser Sexleben ist super, die gemeinsamen Zukunftspläne stehen und auch sonst ist alles so, wie es sein muss – außer bei mir persönlich. Ich hüte nämlich meiner Freundin gegenüber ein dunkles Sexgeheimnis.

Konkret heißt das: Immer wenn sich die Möglichkeit ergibt, Sex zu haben, nehme ich diese wahr. Nicht weil ich das möchte, sondern weil ich es tun muss! Ich bereue es schon eine Sekunde danach, aber ich kann mich nicht gegen den Handlungsimpuls wehren. Was soll ich tun? Ich möchte nicht, dass unsere Beziehung deswegen zu Ende geht!

Antwort von Doktor Sex

Lieber Markus

Wenn sich einem Menschen – so wie bei dir – wiederholt Handlungen, Handlungsimpulse oder Gedanken gegen seinen Willen aufdrängen, spricht man von einer Zwangsstörung. Solche Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen werden von der betroffenen Person als sinnlos, übertrieben und unerwünscht erlebt. Sobald sie sich aber dagegen wehrt, entstehen psychische und physische Spannungen.

Nicht jede zwanghafte Verhaltensweise ist jedoch eine Zwangsstörung. Erst wenn zwanghafte Denkmuster oder Verhaltensweisen ein Ausmaß annehmen, das den Alltag beeinträchtigt und von der betroffenen Person als Leiden empfunden wird, spricht man von einer krankhaften Zwangsstörung. Man nimmt an, dass etwa zwei Prozent der Bevölkerung unter Zwangsstörungen leiden.

Von den Zwangsstörungen werden die Störungen der Impulskontrolle abgegrenzt. Diese sind durch wiederholte Handlungen ohne vernünftige Motivation gekennzeichnet, die nicht kontrolliert werden können. Betroffene Personen sprechen von impulshaftem Verhalten, das ihre oder die Interessen anderer Menschen schädigen.

Ursache und Entstehung von Impulskontroll- und Zwangsstörungen sind von mehreren Faktoren abhängig. Unbehandelt führen beide Formen im Alltag häufig zu erheblichen Beeinträchtigungen. Wichtig scheint mir daher, dass du mit einer Fachperson Kontakt aufnimmst und dich seriös abklären lässt. Sonst könnten sich deine Zukunftspläne nämlich unversehens in Luft auflösen. Alles Gute!

