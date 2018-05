"Ich habe einfach keinen Erfolg bei Frauen!"

Frage von Andy (17) an Doktor Sex: Ich habe mich in letzter Zeit mit drei verschiedenen Frauen getroffen. Jede gefiel mir sehr gut. Bei allen hieß es nach dem ersten oder zweiten Date, ich sei ein netter Kerl und würde die Richtige schon noch finden. Ich bin ehrlich gesagt voll von der Rolle wegen dieser Statements. Ich bemühte mich sehr und ließ natürlich allen viel Freiraum, denn schließlich wollte ich sie ja nicht unter Druck setzen. Ich wage mich kaum noch, weitere Frauen zu daten, aus Angst, dass es nun so weitergeht. Was ich tat, fühlte sich gut an und ich war sogar stolz auf mich. Diese Erlebnisse gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Was mache ich falsch? Und wie kann ich die Misserfolge überwinden?

Bildstrecken Die besten Fragen an Dr. Sex Haben auch Sie eine Frage an Doktor Sex?

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich zu einem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Senden Sie Ihre Frage ganz einfach per Mail an doktor.sex@heute.at. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.

Antwort von Doktor Sex

Lieber Andy

Lass dich nicht verunsichern von diesen Erlebnissen. Du kannst nicht mehr tun, als dich selber zu sein und dich so zeigen, wie du bist. Alles andere, beispielsweise die Gefühle einer Frau, kannst du nicht beeinflussen. Wenn es dir also nicht einfach darum geht, mit irgendeiner beliebigen Partnerin eine Beziehung einzugehen, nur damit du nicht mehr allein bist, bleibt dir nichts anderes übrig, als dich in Geduld zu üben und dich vom Glück finden zu lassen.

Wichtig scheint mir, dass du deine Haltung zu der Reaktion der Frauen überprüfst. Sie haben dir ehrlich gesagt, was sie denken. Das allein ist kein Problem. Es ist dein Anspruch, der ihre Äußerungen zum Misserfolg werden lässt. Offenbar bist du so fixiert auf die Idee, nun eine Freundin finden zu wollen, dass du dir gar nicht mehr vorstellen kannst, dass umgekehrt nicht alle deine weiblichen Mitmenschen in der gleichen Mission unterwegs sind.

Lass deine Konzepte los und entspann dich. Und fahre ruhig fort damit, Frauen zu treffen und mit ihnen etwas zu unternehmen. Versuche jedoch, dabei ohne Ansprüche zu sein. Und vergiss deine Kumpels nicht. Das Leben ist unberechenbar und die Liebe wartet meist eben gerade nicht dort, wo man sie sucht. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass du deiner Traumfrau zu einem Zeitpunkt begegnest, an dem du überhaupt nicht damit rechnest. Viel Glück!





(wer)