"Ich hasse meine Schamlippen!"

Frage von Sandra (24) an Doktor Sex: Ich fühle mich nackt sehr unwohl und habe deshalb auch keinen Bock auf Sex. Der Grund dafür ist, dass meine Schamlippen nicht normal sind, sondern viel grösser als die von anderen Frauen. Ich finde sie total unattraktiv – ja, ich hasse sie geradezu. Wie denken Männer über grosse Schamlippen? Mögen sie solche oder finden sie diese abstossend? Und was kann ich tun, damit ich mich in meiner Haut wohlfühle und Sex geniessen kann?

Antwort von Doktor Sex



Liebe Sandra

Die Geschlechtsorgane von Menschen können sich stark voneinander unterscheiden, genauso wie beispielsweise die Nase, Zehen, Finger oder Ohren. Von Normalität zu sprechen, ist daher gewagt, denn normal ist einzig die Verschiedenheit. Weil die Genitalien in der Regel verhüllt sind, bestehen aber kaum Möglichkeiten, sich dieser Unterschiede bewusst zu werden. Kein Wunder, dass du und auch andere junge Frauen und Männer bezüglich des Aussehens und der Grösse ihrer Geschlechtsorgane verunsichert sind.

Eigentlich gibt es für eine Frau keinen Grund, sich ihrer natürlich gewachsenen Schamlippen zu schämen. Im Gegenteil: Oft liegt gerade in der Unterschiedlichkeit bezüglich Farbe und Grösse eine besondere Schönheit. Aber ich verstehe, dass grosse Labien – so werden die Schamlippen in der Fachsprache genannt – ein Grund sein können, sich zu schämen. Genauso wie grosse oder kleine Brüste – oder bei Männern ein grosser oder kleiner Penis.

Wie du weisst, schmieren sich manche Menschen bevorzugt Honig aufs Brot, während andere eher auf Konfitüre stehen. Und wieder andere mögen weder Brot noch Süssigkeiten. Genauso unterschiedlich sind die Präferenzen auch, wenn es um die Grösse der Schamlippen geht: Es gibt Männer, die grosse, fleischige Exemplare mögen. Und es gibt andere, die kleine, feine bevorzugen. Und den meisten ist es wohl egal, wie diese beschaffen sind.

Wichtiger als die Vorlieben der Männer scheint mir aber, wie du selber über dich und deinen Körper denkst. Solange du überzeugt bist, dass deine Schamlippen hässlich und zu gross sind, werden sie in deinen Augen hässlich und zu gross wirken. Auch wenn jemand anderes sie vielleicht nicht so wahrnehmen würde.

Wenn du es schaffst, dich so anzunehmen und zu lieben, wie du bist, spielt es keine Rolle mehr, wie andere dich und dein Äusseres beurteilen. Und falls sich trotzdem einmal jemand anmassen sollte, etwas dazu zu sagen oder gar dich zu kritisieren, wärst du dadurch ganz sicher weniger verletzbar.

Der Weg dahin besteht aus kleinen Schritten. Zum Beispiel, indem du dich bei der Selbstbefriedigung immer mal wieder nur um deine Schamlippen kümmerst. Vielleicht hast du aber auch Lust, deine Vulva ab und zu mithilfe eines Spiegels etwas genauer zu betrachten und so nach und nach ihre einzigartige Schönheit zu entdecken.

