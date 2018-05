"Ich kann Männern nicht mehr vertrauen!"

Frage von Veronika (33) an Doktor Sex: Seit zwei Jahren, mache ich nur noch schlechte Erfahrungen mit Männern. Damit meine ich nicht nur ghosting, sondern auch Typen, die mir ihre Freundin verschwiegen oder mich durch eine andere ersetzten, dann aber doch noch etwas von mir wollten. Und am Schluss versuchten auch noch alle, mir die Schuld in die Schuhe zu schieben.

Ich kann mittlerweile keinem Mann mehr vertrauen. Sobald einer etwas netter ist, mir ein Kompliment macht oder umwirbt, werde ich misstrauisch. Leider war es bisher immer so, dass die Männer auf beleidigt machten, wenn ich ihre Begeisterung nicht teilte, weshalb ich dann unsicher wurde und ein schlechtes Gewissen hatte.

Ich bin wirklich verzweifelt, weil ich unter diesen Umständen eigentlich keinen mehr an mich heranlassen mag. Mache ich etwas falsch? Und wie kann man die aufrichtigen und ehrlichen Männer von denen Unterscheiden, die nur ein Spiel spielen wollen oder sozial total inkompetent sind?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Veronika

Manche Menschen – Männer genauso wie Frauen und junge genauso wie alte – scheinen keinen Plan zu haben, wenn es um die Kommunikation und den Umgang in der Beziehung mit einer anderen Person geht. Nur mit sich selbst beschäftigt, sind sie nicht annähernd in der Lage, die einfachsten Regeln des Anstands einzuhalten oder so etwas wie Empathie für jemand anderes zu empfinden.

Es liegt nahe, auf die von dir beschriebenen Dumpfbacken mit Misstrauen oder gar Rückzug zu reagieren. Letztlich werden dadurch aber genau die Falschen bestraft, wie dein Beispiel eindrücklich zeigt: Während die Männer sich sehr wahrscheinlich weiterhin wie Elefanten im Porzellanladen aufführen, grübelst du über mögliche Fehler nach, die du gemacht haben könntest.

Es scheint mir daher an der Zeit, dass du das Problem wieder dort verortest, wo es hingehört, nämlich bei den Männern, mit denen du diese Erlebnisse hattest. Ganz offensichtlich sind nämlich sie es, die Fehler gemacht haben und nicht du. Hilfreich ist, wenn du dies ganz bewusst tust – beispielsweise in einem persönlichen Brief, in dem du klarstellst, was für dich Sache ist und die Schuld entschieden von dir weist.

Danach verbrennst du jeden dieser Briefe einzeln. Dabei nimmst du innerlich noch einmal genau die Haltung ein, die du im jeweiligen Schreiben vertrittst. Und zum Schluss stellst du dich unter die Dusche und malst dir dabei innerlich aus, dass das Wasser, das über deinen Körper fließt, gleichzeitig auch alle unangenehmen Erlebnisse mit den Männern wegspült.

Stelle dir dann an einem ruhigen Ort für ein paar Minuten vor, welcher Art von Männern du in dein Leben ziehen willst. Beschreibe genau, welche Eigenschaften sie haben und woran du diese erkennst. Wiederhole diese Meditation zwei Wochen lang jeden Tag. Zum Schluss schreibst du alle Eigenschaften auf ein Blatt Papier, deponierst dieses an einem für dich besonderen Ort und verbindest es mit dem Wunsch, dass ein solcher Mann bald in dein Leben treten wird. Lass mich wissen, wenn es soweit ist. Viel Glück!

