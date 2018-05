"Ich kann beim Sex einfach nicht abspritzen!"

Frage von Sandro (32) an Doktor Sex: Ich kann beim Geschlechtsverkehr nicht kommen. Der Penis bleibt zwar immer hart, aber kurz vor dem Orgasmus fühlt er sich ganz taub an. Nach dem Geschlechtsverkehr ohne Orgasmus habe ich dann jeweils starke Schmerzen in den Hoden. Bei der Selbstbefriedigung hingegen funktioniert alles bestens und ich komme problemlos zum Samenerguss. Ich habe mich schon mehrmals untersuchen lassen. Von diversen Ärzten wurde mir bestätigt, dass körperlich alles in Ordnung ist. Eine Zeit lang hatte ich mich damit abgefunden. Auch meine Freundin akzeptiert das Problem. Aber mittlerweile macht mich das Ganze ziemlich fertig. Was kann ich tun?

Antwort von Doktor Sex

Lieber Sandro

Die meisten Menschen beeinflussen ihre sexuelle Erregung unbewusst über Muskelspannung, Rhythmus, Bewegung und Atmung. Insbesondere bei der Selbstbefriedigung klappt dies in der Regel sehr gut, weil man hier mit sich allein ist und daher alles den individuellen Bedürfnissen unterordnen kann. Das entspannte Erleben von sexueller Lust und von Empfindungen, die über die Genitalregion hinausgehen, ist mit dieser Technik aber kaum möglich – weder allein noch im Zusammensein mit einem anderen Menschen.

Orgasmusprobleme von Frauen und Männern können in einem Zusammenhang stehen mit der Art und Weise, wie sie sich selbst befriedigen. Letztere sind sich meist gewohnt, Selbstbefriedigung mit einer hohen Spannung im Körper und mittels Stimulation durch die sich vor- und zurückbewegende Hand zu machen. Beim Geschlechtsverkehr können eine solche Spannung und ein so intensiver Druck aber nicht aufgebaut und über längere Zeit aufrechterhalten werden. Deshalb wird es für einige schwierig, dabei zum Orgasmus zu kommen.

Möglicherweise kannst du durch eine Veränderung der Technik beim Sex mit dir selber erreichen, dass du mit der Zeit auch beim Geschlechtsverkehr einen Höhepunkt erleben kannst. Den nachfolgenden zwei Aspekten solltest du dabei besondere Beachtung schenken.

Lasse erstens nicht nur die Hand am Penis auf und ab gleiten, sondern wende auch das umgekehrte Vorgehen an und reibe mittels schaukelnden und kreisenden Bewegungen aus dem Becken heraus deinen Penis an der Hand. Versuche dabei, ganz loszulassen, also keinerlei Spannung im Körper aufzubauen, die nicht für die Bewegung an sich notwendig ist. So vermeidest du eine Verdichtung der Energie in deinem Penis. Gleichzeitig lernst und erweiterst du die Beweglichkeit im Becken und simulierst auf eine angenehme Art den Geschlechtsverkehr. Die Hand kann dabei mehr oder weniger stark geschlossen sein. Du kannst dabei auch Gleitmittel verwenden oder Materialien, die das Berührungsempfinden verändern.

Achte zweitens auf deine Atmung. Finde heraus, welchen Einfluss sie auf deinen Körpertonus und die Möglichkeit hat, Berührungen und Lust im ganzen Körper zu erleben. Bei den meisten Menschen führt zunehmende Erregung zu einer flachen, gepressten Atmung. Diese und die damit einhergehende Leidenschaft sowie der Orgasmusfokus unmöglich machen ein fließend-ekstatisches Wahrnehmen. Und schließlich noch: Wende beim Geschlechtsverkehr mit deiner Freundin deine Erfahrungen und Entdeckungen an. Viel Spaß beim Erforschen! (wer)

