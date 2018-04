"Ich liebe Frauen und stehe sexuell auf Männer!"

Frage von Toni (21) an Doktor Sex: Ich weiß nicht, ob ich heterosexuell, homosexuell oder bisexuell bin. Ich habe mich schon in Frauen verliebt und kann mir vorstellen, mit einer eine Partnerschaft einzugehen. Jedoch finde ich sie sexuell nicht wirklich attraktiv. Bei den Männern ist es genau umgekehrt.

Ich finde sie sexuell sehr attraktiv und erregend. Jedoch verliebe ich mich nicht in sie und kann mir auch nicht vorstellen, mit einem Mann eine Beziehung anzufangen. Wenn ich mich selber befriedige, tue ich dies zu Schwulenpornos, denn die turnen mich am meisten an. Was ist los mit mir? Bin ich vielleicht schwul?

Antwort von Doktor Sex

Lieber Toni

Letztlich ist die Bewertung von menschlichem Verhalten anhand sogenannt wissenschaftlicher Kriterien immer nur ein etwas hilflos anmutender Versuch, die lebendige Wirklichkeit in ein gedankliches Konzept zu zwängen, um sie messbar zu machen. Die damit zwingend einhergehende Reduktion von komplexen physischen, psychischen, emotionalen und geistigen Vorgängen, wird dem lebendigen Leben aber niemals gerecht.

Wie der Kinsey-Report in den 50er-Jahren zeigte, ist die große Mehrheit der Männer und Frauen ein bisschen schwul beziehungsweise lesbisch. Es sind daher letztlich immer sehr individuelle Kriterien, die die scheinbare Eindeutigkeit schaffen und für einen einzelnen Menschen den Ausschlag geben, sich einer bestimmten sexuellen Orientierung zuzuordnen, also von sich zu sagen, er oder sie stehe auf Männer oder Frauen.

Ob ein Mensch insgesamt hetero-, homo- oder bisexuell ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Allein die Tatsache, dass dich Männer sexuell erregen und Schwulenpornos anturnen, lässt also nicht den Schluss zu, dass du homosexuell bist. Mindestens so relevant oder eben sogar noch wichtiger sind deine emotionalen und sozialen Vorlieben – also in wen du dich verliebst, mit wem du im Alltag und in der Freizeit gern zusammen bist und was du insgesamt für einen Lebensstil pflegst.

Bei manchen Menschen dauert es einige Zeit, bis sie sich über ihre sexuelle Orientierung gänzlich im Klaren sind. Wichtiger, als dich nun um jeden Preis und sofort eindeutig einer bestimmten Kategorie zuzuordnen, scheint mir, dass du zulässt, was sich zurzeit zeigt – auch wenn es sich sperrig anfühlt und mit Unruhe verbunden ist. Achte daher weiterhin genau auf deine Gefühle, Sehnsüchte und Gedanken.

Falls du auch nach längerer Zeit des achtsamen Forschens keinen eindeutigen Impuls spürst, dich klarer zu positionieren, darfst du es ruhig auch bei dieser scheinbaren Unklarheit belassen. Es gibt nämlich Menschen, die auf Männer und Frauen stehen. Sie werden als Bisexuelle bezeichnet und befinden sich bezüglich ihrer erotischen und sexuellen Vorlieben irgendwo zwischen den Extrempolen der Hetero- und Homosexualität. Alles Gute!

