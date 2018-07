"Ich spüre, dass es ihm um mehr geht als nur Sex!"

Frage von Victoria (21) an Doktor Sex: Ich war etwas mehr als ein Jahr mit meinem Ex-Freund (22) zusammen. Als ich ihn kennenlernte, war ich in einer Beziehung. Obwohl ich eigentlich nichts Neues wollte, hat er über Monate richtiggehend um mich gekämpft. Bis ich mich schließlich Hals über Kopf in ihn verliebte.

Seit unserer Trennung sind zwei Monate vergangen. Mittlerweile haben wir uns wieder sehr angenähert. Wir daten uns auch regelmäßig. Den ersten Schritt hat er gemacht. Ich spüre, dass es ihm nicht nur um Sex geht. Er genießt es, nur mit mir auf der Couch zu liegen oder gemeinsam zu kochen. Und nachts hält er immer meine Hand. Eine Beziehung möchte er aber im Moment gerade nicht.

Mir geht es eigentlich gleich wie ihm und mir ist es wohl damit, single zu sein. Zudem will ich auch nichts erzwingen. Jedoch kann ich mir vorstellen, mich vielleicht später wieder auf etwas einzulassen. Ich weiß aber nicht, wie ich seine Aussage verstehen soll – habe ich noch Chancen?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Victoria

Was ihr habt, kann man durchaus auch als Beziehung bezeichnen. Sie basiert einfach auf einem anderen Konzept als die klassische Nullachtfünfzehn-Zweierkiste, die üblicherweise gemeint ist, wenn von Beziehung oder Partnerschaft die Rede ist.

Beim Lesen deines Anliegens ist bei mir die Frage aufgetaucht, was denn für dich der Unterschied wäre, zwischen dem, was aktuell ist, und dem, was wäre, wenn ihr das hättet, was du als Beziehung bezeichnest.

Ist es das Bekenntnis, dass er dir gegenüber abgeben würde – und der sich daraus ergebende Umstand, euch deinem Freundes- und Kollegenkreis dann als Paar präsentieren zu können? Geht es dir um das Treueversprechen? Oder möchtest du dann mit ihm zusammenwohnen?

Für mich bist du trotz deines anderslautenden Bekenntnisses sehr auf das Zukünftige fokussiert. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass du mehr daran interessiert bist, eure lose Verbindung in eine feste Form zu bringen.

Für mich spielst du ein Spiel mit, zu dem er die Regeln definiert hat – in der Hoffnung, dass das Ganze nur eine vorübergehende Episode ist und er bald zur Vernunft kommt. Aber mit dieser Haltung riskierst du, verletzt zu werden.

Auch wenn du zu spüren glaubst, dass es ihm um mehr geht als Sex: Du könntest dich täuschen! Damit soll nicht gesagt sein, dass dich dein Ex bewusst täuscht. Aber es ist offensichtlich, dass ihm in Bezug auf dich eine gewisse Leidenschaft fehlt.

Wäre er 30 Jahre älter, könnte man diesen Mangel als Reife und Abgeklärtheit interpretieren. So aber ist er vermutlich darauf zurückzuführen, dass er dich bestens kennt und er mit dir einfach eine gute Zeit verbringt, bis er sich dann in eine andere verliebt.

