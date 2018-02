"Ich wünsche mir von ihm beim Sex neue Anreize!"

Frage von Claudine (20) an Doktor Sex: Ich bin seit drei Jahren mit meinem Freund zusammen. Es gibt zwar immer wieder Schwierigkeiten zu überwinden, aber wir führen insgesamt eine emotional intensive Beziehung und fühlen uns beide sehr miteinander verbunden. Der Sex war lange Zeit für beide gut. Jedoch ist er seit einem halben Jahr anders geworden. Wir schlafen immer seltener zusammen – zurzeit etwa einmal in der Woche, manchmal auch weniger. Ich bin beim Sex mit ihm noch nie zum Höhepunkt gekommen. Trotzdem kann ich ihn aber sehr genießen. Es stört mich auch nicht, dass ich noch nie einen Orgasmus hatte, da ich weiß, dass es halt nicht bei jeder Frau gleich gut geht.

Ich hätte jedoch gern ein bisschen mehr Abwechslung, um so meine Sexualität auch anders zu erleben. Ich meine damit nicht andere Stellungen, sondern neue Anreize. Er weiß, dass mir das Rein-Raus nicht genügt und ich mir zum Beispiel mal eine sinnliche Massage wünsche. Er steigt jedoch nicht so recht darauf ein. Kannst du mir Tipps geben, wie ich meinen Freund in Bewegung bringen kann?

Liebe Claudine

Dass der Sex in einer Beziehung nach einem meist fulminanten Start bald einmal weniger wird, ist üblich. Dies ist zum einen wohl den nach der ersten und intensiven Zeit etwas abflauenden Gefühlen zuzuschreiben. Die Reduktion der sexuellen Interaktionen ist andererseits aber auch dem Umstand geschuldet, dass man sich kennt, die nahe liegenden Inszenierungen und Praktiken durchgespielt hat und es sich als Paar nun in der für alle akzeptierbaren sexuellen Schnittmenge gemütlich macht.

Entgegen einer weit verbreiteten Meinung ist weniger Sex haben aber nicht zwingend gleichbedeutend mit Unzufriedenheit von einem oder gar beiden Partnern. Und es heißt auch nicht, dass etwas in der Beziehung nicht mehr stimmt oder man sich nicht mehr attraktiv findet. Im Gegenteil: Weil auch für den Sex gilt, dass eine quantitative Reduktion oft zu mehr Qualität führt, kann diese Phase der Einkehr auch den Beginn einer individuelleren, innigeren und herzverbundeneren Sexualität markieren.

Vielleicht geben dir diese Ausführungen etwas Orientierung, um mit deinem Freund zusammen in der Situation, in der ihr euch gerade befindet, nächste Schritte ins Auge zu fassen. Selbstverständlich gehören dazu auch Experimente auf der Handlungsebene. Jedoch scheint mir die Auseinandersetzung mit euren je unterschiedlichen Haltungen und Wertvorstellungen wichtiger als dies und jenes auszuprobieren. Denn solange ihr euch nicht bewusst seid, wo ihr als Einzelne und wo der Partner steht, bleiben die Möglichkeiten in Bezug auf das Schaffen neuer Anreize zwangsläufig beschränkt, da ihr letztlich nicht über euren eigenen Schatten springen könnt.

Ich rate euch daher, eine Forschungsreise in eure Herkunft zu unternehmen. Versucht dabei herauszufinden, wie und durch wen und was ihr hinsichtlich Liebe, Beziehung und Sexualität geprägt wurdet. Teilt euch dann gegenseitig eure Geschichten und Erkenntnisse mit. Versucht dabei, diese mit eurer Gegenwart zu verbinden. Indem ihr beispielsweise eure Prägungen mit eurem aktuellen Verhalten in Bezug auf deinen Veränderungswunsch in Beziehung bringt. Untersucht danach, was es bei euch für Veränderungen braucht, damit Bewegung in die Sache kommt und eine Annäherung stattfinden kann. Und zwar selbstmotiviert, also ohne dass du deinen Freund aktivieren musst. Viel Vergnügen!

