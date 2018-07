"Im Bett verstehen wir uns blind, sonst gar nicht!"

Frage von Ferdi (49) an Doktor Sex: Meine Partnerin hat sich nach vier Jahren Beziehung von mir getrennt, weil sie zu wenig Zeit für eine Liebesbeziehung hatte. Unser Sex war genial, im Bett verstanden wir uns blind und auch nach vier Jahren Partnerschaft war die Leidenschaft für einander ungebremst. Andere Bereiche in der Partnerschaft funktionierten weniger gut.

Haben auch Sie eine Frage an Doktor Sex?

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich zu einem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Senden Sie Ihre Frage ganz einfach per Mail an doktor.sex@heute.at. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.