"Ist der Altersunterschied ein Problem?"

Frage von Lena (19) an Doktor Sex: Vor einigen Wochen habe ich online auf einem Sexportal einen Mann kennengelernt. Wir haben uns sofort gut verstanden, täglich Mails ausgetauscht und schnell viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Dazu gehört auch, dass wir beide gläubig sind, uns auf diesem Portal eher schuldig fühlen und dass wir Sex ohne Beziehung nicht gutheißen. Wir haben dann auch darüber gesprochen, was bei einem Treffen wohl passieren würde. Ich sagte ihm, dass ich aus den bekannten Gründen eher keinen Sex wolle.

Umfrage Wie stehen Sie zu einem größeren Altersunterschied bei Paaren? Grundsätzlich positiv! Liebe ist keine Frage des Alters!

Wenn ältere Männer jüngere Frauen nehmen ist das ok, andersrum nicht.

Ich finde es toll, wenn reifere Frauen jüngere Männer lieben.

Cool! Die Jungen können ja noch von den Älteren lernen ;-)

Ich finde das nur peinlich!

Jeder soll machen was er für richtig hält!

Für mich wäre das nichts...

Als wir uns dann vor drei Wochen trafen, hatten wir gute Gespräche und danach doch auch noch wunderschönen Sex. Bei einem weiteren Treffen – wieder mit Sex – sagte er, dass er mich schön finde, dass ich ein toller Mensch und für mein Alter schon sehr reif sei und er wohl auch Gefühle für mich habe. Dennoch sei der Altersunterschied von acht Jahren halt schon ziemlich groß. Gestern nun hat er geschrieben, er könne sich eine Beziehung mit mir nicht vorstellen – eben wegen des Altersunterschieds. Obschon er Gefühle für mich habe und ich ihm sehr wichtig sei. Ich liebe ihn und möchte mehr als nur Freundschaft. Seine abweisende Haltung mir gegenüber verletzt mich sehr. Was soll ich tun? Sind acht Jahre Altersunterschied ein Problem?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Lena

Reichlich seltsam, was du da beschreibst. Einerseits stellst du dich als gläubige Frau mit entsprechend klaren moralischen Prinzipien dar, andererseits treibst du dich auf einem Sexportal herum, lernst dort einen Mann kennen und vereinbarst leichten Herzens ein Treffen mit ihm. Kurz vorher stellt ihr fest, dass ihr beide gläubig seid und verständigt euch dahingehend, dass Sex ohne Beziehung für euch ein No-go ist. Trotzdem landet ihr beim Date umgehend zusammen in der Pfanne. Nach einem weiteren Sextreffen, anlässlich dessen er dich mit Schmeicheleien überhäuft hat, gibt er dir unter dem Vorwand des zu großen Altersunterschieds den Schuh, macht sich vom Acker und lässt dich verliebt, mit der fadenscheinigen Begründung hadernd, zurück.

Sorry, liebe Lena, aber wie naiv ist das denn? Du hast doch wohl nicht wirklich geglaubt, auf einem Sexportal den Mann fürs Leben zu finden? Dieser Typ hat kaltblütig deinen Hang zur Romantik und dein schlechtes Gewissen ausgenutzt. Um dich ins Bett zu kriegen, zog er die Nummer des zart besaiteten Liebhabers ab und schreckte dabei auch nicht davor zurück, sich als gläubigen Menschen darzustellen.

Es sind nicht die acht Jahre Altersunterschied, die in deinem Fall zum Problem werden, sondern deine Leichtgläubigkeit. Wach auf und werde dir bewusst, in was für einer Welt du lebst und mit was für Menschen du es zu tun hast. Vielleicht hilft es dir, dich dabei an der Titelzeile eines Songs der Berner Mundartband Züri West zu orientieren: "Lena, lue zersch, wohär dass dr Wind wääit".

