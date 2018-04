"Manchmal bin ich anfällig für andere Männer!"

Frage von Franziska (35) an Doktor Sex: Ich bin seit einem Jahrzehnt mit meinem Mann zusammen. Wir haben Kinder, lachen viel – alles scheint perfekt zu sein und auch der Sex kommt nicht zu kurz. Insgesamt habe ich alles, was ich mir wünsche. Trotzdem habe ich seit vier Jahren Phasen, in denen ich mich frage, ob es das ist, was ich bis an mein Lebensende haben möchte?

Diese Gedanken machen mich fertig, da ich mich ständig im Kreis drehe und keine echte Antwort finde. Hinzu kommt, dass ich in diesen Zeiten extrem anfällig werde für andere Männer. Betrogen habe ich meinen Partner zwar nie, aber ich habe Angst, dass ich mich hinreißen lassen könnte, wenn jemand Besonderes in mein Leben treten sollte.

Sind diese Gefühle in einer langjährigen Beziehung normal? Sollte ich mir eingestehen, dass dies das Ende der Beziehung bedeutet, oder geht es darum, mich am Riemen zu reißen und diese Phasen einfach geduldig durchzustehen? Meist kommen sie am Ende des Winters. Und sie werden jedes Jahr intensiver und dauern etwas länger.

Antwort von Doktor Sex

Liebe Franziska

Der Zweifel ist und bleibt ein steter Begleiter des Menschen auf seinem Lebensweg. Und das ist durchaus gut so, denn er schützt ihn davor, bequem zu werden und zu glauben, man könne auf der Reise zwischen Geburt und Tod irgendwann ankommen und sich für den Rest der Zeit fest einrichten.

Dass dich deine Gedanken beunruhigen, ist verständlich – umso mehr noch, da gleichzeitig auch noch Begehrlichkeiten damit verbunden sind. Dein Dasein wäre viel gemütlicher, wenn du dich zurücklehnen und dein Glück für den Rest deiner Tage in vollen Zügen und mit dem Bewusstsein genießen könntest, dass es für immer währt.

Das Leben ist nun aber einmal so, dass alles stets in Bewegung und damit einem subtilen, aber kontinuierlichen Wandel unterworfen ist. Oder anders ausgedrückt: Alles ist und bleibt stets zu verlieren.

Je länger du mit deinem Partner zusammen bist, desto wahrscheinlicher wird es, dass du einem Mann begegnen wirst, der das Potenzial hat, dich zu verführen. Nicht, weil er besser zu dir passt als derjenige, mit dem du schon so lange zusammen bist, sondern weil du dich in ihm auf eine andere, unbekannte Art spiegeln kannst.

Weil das Neue auf den ersten Blick immer besser ist als das, was man schon lange kennt, besteht die Gefahr, dass man sich in einer solchen Situation von etwas verführen lässt, das sich im Nachhinein als Blendwerk herausstellt. Daher scheint es mir wichtig, dass du diesen Gedanken auf den Grund gehst und herausfindest, was sich darin verbirgt.

Ich bezweifle, dass sie dir sagen wollen, dass du deine Beziehung beenden sollst – genauso wenig, wie das Gegenteil davon, nämlich, dich nun besonders anstrengen und deine Zweifel möglichst verdrängen zu müssen. Vielmehr geht es wohl darum, herauszufinden, was du in deinem Leben noch erreichen und zur Blüte bringen möchtest, ohne deshalb aber leichtsinnig das bisher Erreichte aufs Spiel zu setzen. Viel Glück!

