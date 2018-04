"Mein Freund will sexuell nichts mehr von mir!"

Frage von Klara (25) an Doktor Sex: Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mein Freund ist eigentlich sehr lieb. Er bemüht sich um mich, kocht mir feines Essen, schreibt mir süße Liebesnachrichten, vergisst nie, mir einen guten Tag zu wünschen und interessiert sich für mein Hobby. Aber etwa seit einem halben Jahr kommen von ihm keine Intimitäten mehr. Richtige Küsse gibts nur noch beim Sex. Und Sex haben wir nur noch knapp drei Mal pro Monat – immer nur dann, wenn er Lust hat. Er behauptet, sein Verhalten sei auf Stress und Sorgen um die Arbeit zurückzuführen. Darüber reden will er nicht. Ich komme damit nicht klar, fühle mich ignoriert und kann absolut nicht damit leben, dass mein Freund körperlich nichts mehr von mir will. Immer wenn ich versuche, mich ihm anzunähern, blitze ich ab. Ihn verlassen kann ich nicht, da ich weiß, dass ich ihm nicht egal bin. Und er hat es auch wirklich nicht leicht zurzeit, da will ich ihn nicht einfach sitzen lassen. Aber ich werde in dieser Situation immer unzufriedener. Was soll ich tun?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Klara

Dass Männer kaum noch Sex wollen und sich auch sonst weitgehend aus der körperlichen Intimsphäre verabschieden, höre ich selten. Jedoch stelle ich fest, dass sexuelle Lustlosigkeit von Männern insgesamt zunehmend ein Thema wird. Dies muss zwar nicht zwingend bedeuten, dass mehr Männer lustlos sind als früher, jedoch wird ganz eindeutig offener und häufiger über die Lustlosigkeit des Mannes gesprochen als noch vor wenigen Jahren.

Ich kann gut verstehen, dass es schwierig für dich ist, wenn dein Freund körperlich fast ganz auf Distanz zu dir geht. Ein solcher teilweise oder gänzlicher Rückzug ist in jeder Beziehungskonstellation und für alle Betroffenen problematisch – unabhängig vom Geschlecht und davon, ob man die Person ist, die sich zurückzieht oder diejenige, die mit dem Rückzug leben muss.

Sowohl bei Männern als auch bei Frauen geht Lustlosigkeit oft mit Überlastung und Stress einher. Und manchmal spielen dabei auch körperliche Erkrankungen eine Rolle. Es scheint mir daher wichtig, dass du dies deinem Freund mitteilst und ihn auf die Möglichkeit hinweist, sich vorsorglich beim Hausarzt untersuchen und seine Blutwerte überprüfen zu lassen, um so sicherzustellen, dass er körperlich ganz gesund ist.

Wenn ein Partner ein bestimmtes Thema ganz aus der Paar-Kommunikation ausschließt und einfach nur noch handelt – ja, auch Nicht-Handeln ist eine Handlung –, ist dies aus der Beziehungsperspektive eine Konkurserklärung. Egal, ob dahinter Angst, Unsicherheit oder das Unvermögen steht, sich angemessen auszudrücken. Die Person, die schweigt, signalisiert, dass sie nicht an einer Veränderung der Situation interessiert ist. Sie lässt Vermutungen zu und nimmt in Kauf, dass diese falsch sein könnten.

Von diesem Standpunkt aus betrachtet könnte ein mögliches Verhalten auch sein, deinem Freund symmetrisch zu begegnen, also damit aufzuhören, ihm Verständnis entgegenzubringen und ihn zu schonen. Dies würde auch beinhalten, ihn vollumfänglich mit deiner Sicht auf die Situation zu konfrontieren. Ihm also klar zu sagen, dass du nicht länger bereit bist, seinen Rückzug und sein Schweigen einfach hinzunehmen und dich mit feinem Essen und süßen Liebesnachrichten abspeisen zu lassen.



