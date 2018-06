"Seit ich andere Männer treffe, will er mich ganz!"

Frage von Marcelina (50) an Doktor Sex: Seit eineinhalb Jahren bin ich mit einem 20 Jahre jüngeren Mann zusammen. Erst war es eine reine Sexbeziehung, doch bald wurde mehr daraus. Weil er aber weder bei den Eltern noch bei den Kollegen richtig zu mir stehen konnte, war ich an den Wochenenden oft allein. Zudem chattete er immer wieder mit jungen Frauen.

Umfrage Ist Ihnen sexuelle Treue in einer Beziehung wichtig? Ja, sehr wichtig! Ist ein Muss. 65 % 65 % Kommt auf meinen Partner an 11 % 11 % Nein, eigentlich nicht (Liebe und Sex trenne ich) 15 % 15 % Ich weiß es nicht - habe noch nie eine offene Beziehung ausprobiert 9 % 9 % Ich hatte noch nie eine Beziehung 0 % 0 % Insgesamt 111 Teilnehmer

Inzwischen weiß ich auch, dass er viermal Sex hatte außerhalb der Beziehung. Als ich ihn deshalb zur Rede stellte, hieß es, er habe bloß zehn schwache Minuten gehabt. Ich habe die Beziehung daher vor einiger Zeit unterbrochen. Seither treffe ich auch Männer in meinem Alter.

Nun will er plötzlich zu 100 Prozent zu mir stehen. Aber ehrlich gesagt, denke ich nicht, dass er das durchziehen kann. Zudem fängt er jetzt auch noch an, eifersüchtig zu sein. Wenn ich zum Beispiel online bin, fragt er nun immer, mit wem, und das finde ich doch ziemlich unreif. Ich bin sehr unsicher und weiß nicht, ob diese Beziehung eine Zukunft hat. Was meinst du?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Marcelina

Eine Zukunft kann diese Beziehung durchaus haben. Fraglich ist für mich jedoch, in welcher Form. Denn so, wie ihr im Moment zusammen seid, ergibt sie ja nicht wirklich Sinn – jedenfalls nicht, wenn man eine Paarbeziehung als achtsame und liebevolle Verbindung versteht, aus der sich für zwei Menschen neue und konstruktive Möglichkeiten ergeben.

Wenn ich dich richtig verstehe, generiert sowohl euer Zusammensein wie auch euer Getrenntsein letztlich nur Leiden. Im ersten Fall bist du es, die hintergangen und hingehalten wird. Im zweiten fühlt sich dein Partner unter Druck und lässt sich zu unreifen Eifersüchteleien hinreißen.

Auch seine Argumentation die Seitensprünge betreffend, ist ziemlich kindisch. Er stellt sich selber quasi als Opfer seiner eigenen Schwäche dar – also wie jemand, der nicht in der Lage ist, Verantwortung für sich zu übernehmen. Ein Wunder, hat er nicht noch den Trieb bemüht. Aber du bist offenbar trotzdem noch bereit, über ihn und deine Beziehung zu ihm nachzudenken.

Ich frage mich, warum ihr nicht einfach ganz bewusst die Sexbeziehung weitergeführt oder – als, wie du es ausdrückst, "mehr daraus wurde" – euch nicht wenigstens gegenseitig eure Vorstellungen von Beziehung mitgeteilt habt. So hätten Probleme, die über das körperliche Zusammensein hinausgehen, nämlich gar nie entstehen können.

Falls ihr das noch tun wollt: Macht zuerst für euch allein eine Zusammenstellung der Interessen und Themen, die euch im Leben ganz grundsätzlich wichtig sind. Danach schreibt ihr auf, was davon ihr mit dem Partner teilen möchtet. Und schließlich ergänzt ihr das Ganze noch mit den zeitlichen Ansprüchen, die ihr sonst noch so an euer Gegenüber habt.

Danach präsentiert ihr euch gegenseitig die Resultate. Idealerweise beschönigt ihr dabei nichts, sondern stellt alles genau so dar, wie es auch wirklich ist. Dabei werdet ihr bald herausfinden, ob es so etwas wie eine grundsätzliche Übereinstimmung zwischen euch gibt. Ich vermute: eher nicht. Alles Gute!

