"Sobald er eindringt, wird der Penis schlaff"

Frage von Pia (23) an Doktor Sex: Ich hatte eine Affäre mit einem Mann. Sex war aber nicht möglich, auch wenn er manchmal erregt war. Sobald er einzudringen versuchte, wurde sein Penis nämlich schlaff. Über die Gründe konnte er nicht reden. Ich habe mich daher schnell wieder von ihm verabschiedet. Aber seither plagen mich Zweifel. War ich vielleicht nicht gut oder schön genug?

Umfrage Kennen Sie das Problem? Ja! Leider nur zu gut 63 % 63 % Nein, ich hatte noch nie Sex 32 % 32 % Nein! 5 % 5 % Verrate ich nicht 0 % 0 % Insgesamt 19 Teilnehmer

Antwort von Doktor Sex:

Liebe Pia

Mach dir mal keine Sorgen. Mit deinem Äusseren oder deinem Verhalten beim Sex hatten die Erektionsprobleme des Mannes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts zu tun. Und falls doch, kann es dir egal sein, denn er hat sich nicht dazu geäußerst, als er die Möglichkeit dazu hatte.

Was du beschreibst, lässt eher auf Unsicherheiten und Ängste bei ihm schließen. Um eine Latte zu kriegen, braucht es ein gewisses Maß an physischer und psychischer Entspannung. Fehlt diese, kann der Penis nicht richtig steif oder die Erektion nicht gehalten werden. Kommt dann auch noch Sprachlosigkeit hinzu, wird es ziemlich schwierig. Kein Wunder, hast du dich von ihm getrennt.

Eine Möglichkeit, um diese oftmals peinliche Situation zu überwinden, ist, den Penis schlaff in die Vagina einzuführen und in stiller Verbundenheit zu warten, bis Ruhe einkehrt und der Penis steif wird. Wenn man sich jedoch kaum kennt, also beispielsweise bei einem One Night Stand, muss man wohl einfach akzeptieren, dass Geschlechtsverkehr nicht möglich ist. Das bedeutet aber nicht, auf Sex verzichten zu müssen, denn Bekanntlich gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, sich gegenseitig Lust und Befriedigung zu verschaffen. (bwe)

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)