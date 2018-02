"Wegen der Eltern lasse ich mich nicht scheiden!"

Frage von Adrian (25) an Doktor Sex: Ich bin seit sieben Jahren mit meiner Partnerin zusammen. Letzten Sommer haben wir standesamtlich geheiratet. Kurze Zeit später verliebte ich mich aber in eine andere Frau. Seither kann ich nicht mehr ohne diese sein. Nun ist mir meine Ehefrau aber leider auf die Schliche gekommen.

Haben auch Sie eine Frage an Doktor Sex?

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich zu einem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Senden Sie Ihre Frage ganz einfach per Mail an doktor.sex@heute.at. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.