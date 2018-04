"Wie kriege ich meine Ex zurück?"

Frage von Bekim (23) an Doktor Sex: Einen Tag vor ihrem Geburtstag hat sich meine Freundin von mir getrennt. In der ganzen Zeit davor haben wir oft gestritten, weil sie Cholerikerin und mit sich selbst unzufrieden ist. Sie konnte wegen absoluten Kleinigkeiten durchdrehen. Ich habe immer wieder versucht, sie zu beruhigen, aber genau das machte sie noch wütender. Schlussendlich wusste ich nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Am Anfang unserer Beziehung klappte es ganz gut. Sie sagte damals selbst, dass meine Reaktion in Krisensituationen genau richtig sei. Aber später regte sie sich genau darüber auf. Oft zwang sie mich dazu, Stellung zu nehmen, nur um mir meine Aussage danach gleich zum Vorwurf zu machen. Überhaupt sind an ihren Ausbrüchen immer andere schuld. Bei der Trennung hat sie mich regelrecht weggeworfen, fieser ginge es kaum. Eigentlich müsste ich froh sein, dass wir getrennt sind, aber dennoch fehlt sie mir. Ich habe ihr bis vor kurzem einmal die Woche etwas geschrieben, doch von ihr kommt nichts zurück. Was kann ich tun, um sie zurückzugewinnen? Oder ist das Ganze hoffnungslos?

Antwort von Doktor Sex

Lieber Bekim

Man kann sich an vieles gewöhnen. Auch an ständige Streitereien. Und manche Menschen scheinen lieber eine unglückliche Beziehung zu führen als gar keine. Sie bringen die Kraft und den Mut nicht auf, einen Schlussstrich zu ziehen. Dennoch: Manchmal ist es besser, etwas als unabänderlich zu akzeptieren und zu neuen Ufern aufzubrechen.

Auch wenn ich verstehen kann, dass dir deine Ex-Freundin fehlt, scheint es mir in deinem Fall sinnvoller zu sein, sie loszulassen. Nicht, dass ich denke, dass sie sich und ihr Verhalten nicht verändern könnte. Aber du scheinst nicht das Gegenüber zu sein, das bei ihr den Impuls auslöst, sich selbst zu hinterfragen und neue Umgangsformen zu entwickeln.

Wahrscheinlich könnte dies nur eine Therapie bewirken. Aber auch dafür müsste sie zuerst ein minimalum an Einsicht entwickeln und erkennen, dass sie es ist, die letztlich darüber entscheidet, ob sie austicken und sich derart emotional und ungehalten zeigen will, oder ob sie ihre Energie stattdessen dafür einsetzen will, ihre Emotionen in den Griff zu kriegen und zu lernen, sich situativ angemessen zu verhalten und gewaltfrei zu kommunizieren.

Beginne damit, dir selber mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung zu schenken. Bald kommt der Frühling und mit ihm zusammen eine Energie, die dich dabei unterstützen wird, Neues zu wagen und dich auf den Weg in unbekannte Gefilde zu machen. Bis es so weit ist, kannst du alte Freundschaften auffrischen, mehr mit deinen Kumpels unternehmen, mit Yoga beginnen oder in einer Muskelbude deiner Fitness etwas auf die Sprünge helfen. Alles Gute!

