"Wie reagieren, wenn er ihn nicht hochkriegt?"

Frage von Petra (24) an Doktor Sex: Ich habe eine Frage, die ich nicht nur an dich, sondern an die gesamte Leserschaft von 20 Minuten richten möchte: Wie soll ich als Frau reagieren, wenn mein Freund ihn nicht hochkriegt? Alles von "Ist doch nicht so schlimm!" bis hin zu "Wir haben ja noch die ganze Nacht Zeit" scheint mir nicht wirklich zu passen. Einfach zu schweigen und nichts zu tun geht ja aber auch nicht. Daher würde mich interessieren, welche Verhaltensweisen von meinen Geschlechtsgenossinnen bereits erfolgreich angewendet wurden. Und sehr hilfreich wäre es natürlich, wenn Männer sich dazu äußern und mir mitteilen könnten, welche Reaktion ihrer Partnerin sie als besonders hilfreich erlebt haben. Aber bitte keine Ratschläge wie "Blas ihn mal so richtig!" oder "Schaut zusammen Pornos!". Darauf komme ich erstens selber und zweitens geht es mir eher um den angemessenen Umgang mit seinem Unbehagen und seinen Ängsten. Vielen Dank euch allen!

Antwort von Doktor Sex

Liebe Petra

Dein Wunsch sei mir Befehl und ich bitte deshalb alle Leserinnen und insbesondere die Leser meiner Beratungsrubrik, das Formular "Ihr Rat an Petra" - der Link dazu befindet sich am Ende der Rubrik - rege zu nutzen und dort ihre Erfahrungen und Tipps im Umgang mit Erektionsstörungen festzuhalten.

Meine Erfahrung aus der Beratung von Einzelpersonen und Paaren zeigt, dass die meisten Männer froh sind, wenn sich die Partnerin oder der Partner - ja, auch beim Sex zwischen Männern können Erektionsstörungen auftreten - angemessen verständnisvoll zeigt. Was bei betroffenen Männern eher nicht gut ankommt, sind Verhaltensweisen und Aussagen, die sie in übertriebener Weise zum Opfer machen. Denn für manche Männer ist diese Rolle gleichbedeutend damit, ein Schwächling zu sein. Und auch stundenlanges Reden ist nicht zu empfehlen, da dies eher dazu führt, das Problem zu zementieren, als eine Lösung zu finden.

Wichtig ist, dass nicht aus einer Mücke ein Elefant gemacht und eine bedeutungslose Episode zu einer Impotenz aufgeblasen wird. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass es sich empfiehlt, achtsam mit Worten umzugehen. Bei einer Impotenz handelt es sich nämlich um eine dauerhafte Unfähigkeit, eine Erektion überhaupt zu haben, während als Erektionsstörung die vielen kurzzeitig auftretenden und von einem bestimmten Umfeld oder einer bestimmten Situation abhängigen, mehr oder weniger ausgeprägten Beeinträchtigungen der Erektionsfähigkeit bezeichnet werden. Erstere ist ein echtes Problem und hat meist eine körperliche Ursache, während letztere zum normalen Alltag eines Mannes gehören.

Einen speziellen Aspekt in Zusammenhang mit erektilen Dysfunktionen möchte ich hier noch erwähnen. Immer wieder zeigt es sich, dass sich Paare bei Problemen, die ihre Sexualität betreffen, vor allem auf den Aspekt des "Nicht-Könnens" konzentrieren. Nach dem Motto: Wir möchten ja schon, aber leider geht es nicht. Nicht selten ist das Können aber gar nicht der zentrale Punkt. Oft geht es nämlich darum, dass der eine der beiden Partner oder sogar beide gar keinen Sex (mehr) zusammen wollen, sich aber nicht getrauen, dies auch offen auszusprechen. Was dazu führt, dass man sich - unbewusst - lieber hinter einem Problem, wie eben zum Beispiel einer Erektionsstörung oder gar Impotenz, versteckt und sich daran abarbeitet, statt Klartext zu reden, mit der Wahrheit zu gehen und zu neuen Ufern aufzubrechen.

