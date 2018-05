Trümmer donnern an Wienerin haarscharf vorbei

Eine Wienerin ist am Donnerstag Abend um Haaresbreite einer Katastrophe entgangen. Die 30-Jährige war gerade in der Neutorgasse am Weg zum Fitnessstudio; ahnte nichts von der Begegnung mit dem Schicksal.

"Plötzlich donnerte es, als ob es ein Erdbeben gab", erzählt die "Heute"-Leserin, "und ich begriff zuerst gar nicht, was passiert war. Erst, als die Leute auf mich zugingen und mir sagten, ich hätte einen fleißigen Schutzengel, realisierte ich es." Nicht einmal einen Meter hinter ihr war ein Trümmerteil auf den Gehsteig gekracht.

Ein Blick gen Himmel machte schwindelig: Vier Stockwerke über der geschockten Frau war ein Teil der Fassade abgebrochen. "Ich rief sofort die Feuerwehr und Polizei, schließlich wollte ich nicht, dass noch jemand in Gefahr gerät." Nur eine halbe Stunde zuvor sei ihre Freundin mit zwei Kindern dort vorbei gegangen. "Das hätte auch sie treffen können."

Einsatzkräfte rückten mit Drehleiter an

Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr sagte zu "Heute": "Wir haben die Stelle abgesichert und den Verputz mit Hilfe einer Drehleiter kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass keine weitere Gefahr drohte."

