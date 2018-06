"Die Russen sind durch, Urus werden das reißen!"

Sowohl Russland, als auch Uruguay sind bereits für die nächste Runde qualifiziert: Beim Duell des Gastgeberlandes mit den Kickern aus Südamerika geht es folglich nur noch um Gruppenplatz 1 oder 2. Wer wohl am Montag ab 16 Uhr das Match der Fixaufsteiger für sich entscheiden kann? "Heute"-Moderatorin Anna Chiara hat sich beim Public Viewing am "Copa Beach" an der Neuen Donau umgehört!

Umfrage Wie geht Uruguay - Russland aus? Die Urus gewinnen!

Russland gewinnt!

Unentschieden.

Was tippen Sie? Schreiben Sie einen Kommentar oder stimmen Sie ab!

(red)