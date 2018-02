Je nachdem wo in Österreich Sie leben, liegt am heutigen Sonntag mehr oder weniger oder gar kein Schnee, ist es grau oder es regnet. Wie schön so ein Tag trotzdem sein kann, zeigen Ihnen unsere Leserreporter.

Umfrage Welche Jahreszeit mögen sie am meisten? Frühling

Sommer

Herbst

Winter

Alle

Gar keine

Mir ist des wurscht...

"Diese Woche kommt wieder Schnee", schreibt Mike Wolf und schickte ein atemberaubendes Foto von der leicht angezuckerten Linzer City.

"Heute"-Leserin Karin (Name von der Redaktion geändert) startete im Hotelbett mit einer Tasse Kaffee in den trüben Wiener Sonntag.

In Oberösterreich liegt zudem schon genug Schnee, dass "Heute"-User "Mi Ko" am "Pöstlingberg Schlössl" (Linz) einen Schneemann bauen konnte.

Viel Spaß beim Durchklicken!

(mp)