"Er hat sein Ding ausgepackt und gepinkelt"

Exotische Echsen in der U-Bahn. Pendler, die ihr eigenes Sofa dabei haben. Menschen, die ungeniert ihre Popel essen, sich ausziehen oder in die S-Bahn pinkeln.

Umfrage Fühlen Sie sich in Öffis sicher? Ja, sehr.

Eigentlich ja, außer am Abend oder in der Nacht.

Nein, nicht immer.

Ich weiß es nicht.

Haben Sie schon einmal etwas richtig Schräges in den Öffis erlebt? Berichten Sie uns davon!

"Heute"-Leser erzählen

Margit C.: "Bei mir hat sich ein Mann entblößt. Anstatt geschockt zu sein fragte ich was er mit dem Ding will. Er rannte mit hochrotem Kopf davon."

Lore: "Der Bus war voll. Ich wollte einer älteren Dame (geschötzt 75), meinen Sitzplatz anbieten. Das war ein Fehler, denn ich musste mir einen Vortrag anhören, was ich denn glaube wie alt sie sei. Seitdem stehe ich nicht mehr auf!!!"



Michael: "Neben mir ist eine Frau gesessen und hat ganz ungeniert ihren Rotz gegessen, aber mit so einer Freude...konnte gar nimma wegschauen weil es grindig war."

(mp)