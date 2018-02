"Die Fastenzeit war von jeher reine Heuchelei"

Von 14.2. bis 29.3.2018 ist Fasten angesagt. Die Zeit bis Ostern nehmen viele Menschen zum Anlass, um einmal auf ungesunde Gewohnheiten wie Zigaretten, Alkohol, fettes Essen oder Fleisch zu verzichten.

Umfrage Fasten Sie bis Ostern? Ja, jedes Jahr.

Ja, ich versuche es.

Nicht so richtig.

Nein!

Wir wollen von Ihnen wissen, was Sie von der Fastenzeit halten, ob Sie in der Zeit ungesunde Laster weglassen und wenn ja, welche? Schreiben Sie Ihre Meinung in unsere Kommentare oder füllen Sie das Formular hier aus.

Fazit bisher: "mäßige Begeisterung"

Ein überwiegender Teil der "Heute"-Community hält nicht besonders viel vom Fasten. Von 216 Teilnehmern (Stand 23.2., 16.30 Uhr) fasten mit 44% fast die Hälfte der "Heute"-Leser gar nicht. Immerhin: 24 % versuchen es zumindest. Wir haben die Top-Kommentare zum Thema oben in der Bildergalerie für Sie zusammengestellt.

Team "contra-Fasten"

"Heute"-User "Herr Fritz" ist kein großer Fasten-Fan. Er meint:"Ich lasse mich nicht von der Religion manipulieren. Ich esse so wie ich will".

User "Mag." verzichtet auf gar nichts, "außer an den strengen Fastentagen und das sage ich, obwohl ich ein bekennender Christ bin! Die vorösterliche Fastenzeit war von jeher reine Heuchelei", ist er sich sicher.

"Heute"-Leser Helmar findet, Fasten "wird unnötig hoch gehypt. Die Religionen haben sich auf die Fastenzeit gesetzt um die Menschen zu lenken und vor allem ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen", ist er überzeugt.

Auch Andreas H. ist der Fastenzeit gegenüber skeptisch eingestellt: "Interessiert mich nicht, denn GOTT gibt es nicht und die Kirche werde ich nicht unterstützen", sagt er.

Team "pro-Fasten"

Es gibt aber auch "Heute"-Leser die der Fastenzeit positiver gegenüberstehen. Wie zum Beispiel Inge. Sie verzichtet, wie sie sagt, auf "Süßigkeiten und Kuchen". Auch Tina findet Fasten "gut". Es ist "Heilfasten für Körper und Seele", sagt sie.



(mp)