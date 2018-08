"Heute"-Leser sind mit allen Wassern gewaschen

Nach unserer Makro-Challenge haben wir am Sonntag erneut zu einem Fotowettbewerb aufgerufen. Und die "Heute"-Community hat nicht enttäuscht: Dutzende Fotos zum Thema "Wasser", von Landschaftsbildern über Porträts bis zu abstrakten Fotos, sind per "Heute"-App und an community@heute.at eingegangen. Einige der schönsten präsentieren wir hier, alle Aufnahmen sehen Sie in der Leser-Ansicht unserer App!

Das können Sie auch? Wir freuen uns über Ihre erfrischenden Fotos per "Heute"-App (Stichwort: Wasser), an community@heute.at oder auf Instagram (#heutezeitung). Die schönsten Bilder werden bei Abdruck in der Zeitung mit 50 Euro prämiert.

(red)