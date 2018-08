"Heute"-Leser trotzen der Hitze und kühlen sich ab

Bereits um 8 Uhr morgens zeigte der Thermometer in der Wiener Innenstadt 26 Grad an und im Laufe des Donnerstags sollen es ganze 37 werden. Die Hitzewelle hat das ganze Land fest im Griff und der Höhepunkt wird heute erwartet.

Doch was tun die "Heute"-Leser gegen die Sahara-Temperaturen? Sie kühlen sich natürlich ab! Egal ob mit einem aufblasbarem Prinzessinnen-Pool am Stephansplatz, im Freibad oder vor dem Ventilator zu Hause - die "Heute"-Community weiß was cool ist.

Haben auch Sie Tipps gegen die Hitze? Schicken Sie uns ein Selfie von Ihrer Abkühlung und schreiben sie dazu, warum genau das die beste Methode ist.

Einfach über die "Heute"-App den Hitze-Schnappschuss hochladen (Stichwort Hitze) oder unter onlineredaktion@heute.at einschicken!

Die coolsten Fotos bekommen wie immer einen Ehrenplatz auf "heute.at" und bei Abdruck in der Zeitung gibt es coole 50 Euro Leserreporter-Honorar! Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

