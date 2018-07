"Heutzutage ist alles rassistisch. Negerkuss, Zigeunerschnitzel usw. Wir hatten schon immer Zuwanderer doch was jetzt abgeht ist unter der Würde.", Helga.

"Ich habe 2 Jahre ein Kopftuch getragen und war sehr glücklich das ich mich entschieden habe es zu tragen. Jedoch musste ich es aufgrund dieser schlechten Menschen in Österreich wieder abnehmen. Jeden Tag hörte ich Beschimpfungen Beleidigungen wurde geschubst, angespuckt, beschimpft. Jeder hat seine eigene Religion, das muss man doch akzeptieren. Ich würde nie jemandem etwas schlechtes tun also wieso lässt man mich und meine Religion nicht in Ruhe.

Ich musste es abnehmen da meine Mutter jeden Tag Angst hatte mich auf die Straße zu lassen und ich ihr keine Sorgen bereiten wollte. Ich würde mir so sehr wünschen das jeder Mensch einen anderen Menschen akzeptiert wie er ist. Ich bin sehr traurig über die derzeitige Lage, diesen Hass und diesen Schmerz." Denise T.

"Vor unserer Appartment-Pension hat mein Mann Fotos gemacht von der Landschaft. Mein Mann ist groß und dunkel. Ein Nachbar hat die Polizei gerufen. Mein Mann hatte daraufhin vor seinem Sohn eine sehr unfreundliche Visums-Kontrolle vor unserer Pension. Es hätte einen Notruf wegen Auskundschaftungen in der Umgebung gegeben. Was er hier sucht soll er sofort erklären und die Arme nach hinten geben.

Mein Sohn hat geweint und ich war nervös. Als der Polizist merkte, in welche Situation er uns gebracht hat, war er selbst stumm. Aber geschehen ist geschehen. Wir fahren dort nie wieder hin.", Karin

Wir wollen an dieser Stelle von Ihnen erfahren, ob Sie auch bereits Erfahrungen mit derartigen Vorfällen gemacht haben. Waren Sie selbst betroffen, oder wurden Sie Zeuge? Wie haben Sie reagiert?

Schreiben Sie einen Kommentar, oder erzählen Sie Ihre Geschichte per Klick auf das Formular!



