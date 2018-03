"Hilfe, Freund tätowierte mich im Vollrausch!"

Als Martina im Alter von 18 Jahren den Vater ihres Sohnes heiratete, konnte sie ihr Glück kaum fassen. Die Beziehung schien das Beste zu sein, was ihr je passiert war. Doch die die Fassade des glücklichen Zusammenlebens bröckelte bald: "Es hat einfach nicht mehr gepasst."

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Es folgte die Scheidung, heute würde die 23-Jährige das dunkle Kapitel in ihrem Leben gerne hinter sich lassen. Doch eine verpfuschte Tätowierung erinnert sie jeden Tag daran. Der Schandfleck – ein Stern und der Name "Patrick" am Unterarm – entstand an einem betrunkenen Abend, so die Frau aus St. Pölten.

Freund Patrick spendete nach der Trennung Trost. Doch im Rausch zeigte er eine andere Seite von sich. Er verewigte sich mit einem Tätowier-Set aus dem Online-Versand am Unterarm der jungen Mutter. "Ich war zuerst einverstanden", so Martina, "aber ich wusste nicht, dass das so fürchterlich wird."

"Das Tattoo ist total hässlich und erinnert mich an diese schreckliche Zeit", sagt sie. Die Beziehungen zu beiden Männern habe sie mittlerweile aufgegeben und einen Schlussstrich gezogen. Nun soll auch das Horror-Tattoo verschwinden.

Haben Sie auch eine Tätowierung, die überstochen werden soll? Wir verlosen drei Cover-ups!

"Heute" hilft bei Tattoo-Fehltritten

Diese Tintenkünstler helfen unseren Lesern

"Die Tätowiener"



"Tattoo-Werk"



"Boris Tattoo"



Die "Heute"-Redaktion sammelt die Geschichten der Leser, die drei Gewinner werden in einem abschließenden Voting und in Absprache mit den Studios gekürt. Jeder Leser kann seine Stimme abgeben.



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Lesen Sie hier die Teilnahmebedingungen

(mz)