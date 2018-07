"Hilfe, mein Tascherl hängt am Hochspannungsmast!"

Wer schön sein will, muss leiden – das musste unsere Anna Chiara einmal mehr in der Freileitungsschule der Wiener Netze in Simmering erleben. Um ihr liebstes Accessoire gebracht stieg die Moderatorin in luftige Höhen und bekam am eigenen Leib zu spüren, warum nicht viele Menschen den körperlichen und psychischen Herausforderungen dieses Jobs gewachsen sind.

Umfrage Wie hat sich Anna Chiara bei den Wiener Netzen geschlagen? Super, alle Achtung!

Ganz gut!

Ich glaube, da ist noch mehr Übung nötig!

Wie sie sich dabei geschlagen hat? Das sehen Sie in der neuesten Episode von Anna Chiara kann's (s.o.)!

Aber aufgepasst, jetzt sind wieder Sie am Zug, liebe Leser: Haben Sie auch eine Herausforderung für Anna Chiara? Wie oft kann unsere Moderatorin mit der Achterbahn fahren? Schafft sie es in einem Tag zur Kung-Fu-Meisterin? Kann sie eine Nadel im Heuhaufen finden? Schreiben Sie uns Ihre Idee doch an community@heute.at und tippen Sie auch gleich, ob Anna es schafft oder nicht. Die besten Einsendungen werden ausgesucht und ausprobiert!

